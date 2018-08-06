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В Московском регионе продолжается ипотечный бум
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В Московском регионе продолжается ипотечный бум 

Карельские вести 8 часов назад
Как сообщает пресс-служба ГУ Банка России по ЦФО, в I полугодии 2018 г. российские банки предоставили заемщикам Московского региона 72,2 тыс. ИЖК на сумму 271,3 млрд руб.
Количество выданных ссуд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в 1,6 раза, объем вырос в 1,7 раза. Это рекордные показатели на фоне снижения процентных ставок (в январе—июне 2018 г. ставки снизились в среднем на 0,3 процентных пункта). Количество ИЖК в национальной валюте, выданных заемщикам Москвы, составило 38,9 тыс. на сумму 163,6 млрд руб., средневзвешенный срок кредитования — 16 лет семь месяцев. Количество займов в рублях, выданных заемщикам Московской области в том же периоде, составило 36,3 тыс. на сумму 107,7 млрд руб., средневзвешенный срок кредитования — 15 лет четыре месяца. «Условия предоставления ИЖК в целом в I полугодии 2018 г. улучшились. Средневзвешенная процентная ставка по рублевой ипотеке в Москве в июне 2018 г. составила 9,7%, а в Московской области — 9,5% (в январе 2018 г. в Москве — 9,9%, в Московской области — 9,8%). По сравнению с маем 2018 г. ставки не изменились», — отметили в пресс-службе. Всего шесть ипотечных кредитов было выдано в иностранной валюте заемщикам Московского региона в I полугодии 2018 г., их общая сумма составила 166,9 млн руб. Источник
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