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Воронежские аграрии получат 139 млн рублей на закупку топлива
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Воронежские аграрии получат 139 млн рублей на закупку топлива 

Вести Воронеж 4 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Средства выделят из резервного фонда правительства. Воронежская область получит из федерального бюджета 139,1 млн рублей не приобретение топлива для агротехнологических работ. Соответствующее распоряжение опубликовали на портале правительства РФ во вторник, 7 августа. Средства выделят из резервного фонда правительства. Всего регионы получат 5 мдрд рублей субсидий на приобретение 90 тыс. тонн дизельного топлива. Средства распределят между 79 субъектами федерации. Они предоставляются в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы. К началу августа аграрии Воронежской области намолотили второй миллион тонн зерна. Работы завершены на половине посевных площадей. Алина Скобцева
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