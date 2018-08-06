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Первая в истории сделка по продаже недвижимости за биткоины состоялась в США
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Первая в истории сделка по продаже недвижимости за биткоины состоялась в США 

Вечерняя Москва 7 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Крупнейшее агентство по продаже недвижимости с децентрализованной системой регистрации Propy анонсировало первую покупку участка земли за биткоины, совершенную по блокчейну.
Весь процесс приобретения 10 акров земли осуществлялся через умные контракты Эфириум при помощи платформы, специально разработанной специалистами Propy.
Когда перед Люком Каррерой встал вопрос о том, что купить за биткоины, он обратился к агенту по недвижимости из Калифорнии Кейт Фоминой, которая также представляла интересы продавца Дианы Домингес. Интересно, что все участники процесса во время совершения сделки находились в разных местах и даже на разных континентах: риелтор — в Китае, а стороны — в разных городах США (Люк — в Нью-Йорке, а Диана — в Северной Калифорнии).
Все необходимые формальности были урегулированы в удаленном режиме, а документы о совершении сделки зарегистрированы в реестре маркетплейса недвижимости и в блокчейне Ethereum, что исключало возможность мошенничества, поскольку вся деятельность осуществлялась компьютером, а не человеком. Договор, заключенный с помощью площадки Ethereum, признается действительным лишь после того, как другой участник отправит соответствующее уведомление. Генеральный директор Propy Наталия Караянева убеждена, что продажа и покупка недвижимости за биткоины через блокчейн — это настоящая революция на рынке, поскольку данная система значительно упрощает сложные сделки и делает их более прозрачными. Агенты утверждают, что все больше клиентов интересуется таким видом операций и прочит автоматизации отрасли большое будущее.
Propy — это первое международное агентство, специализирующееся на удаленной продаже недвижимости. Компания, основанная в Силиконовой долине, упрощает и легализует процесс общения продавцов, покупателей, риелторов и нотариусов во время совершения сделок онлайн.
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