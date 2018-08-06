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Медведев обсудит экологические и жилищные нацпроекты
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Медведев обсудит экологические и жилищные нацпроекты 

News.ru 6 августа 2018
Премьер-министр Дмитрий Медведев проведёт в 6 августа заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. В ходе заседания будут решаться вопросы в сфере «Жильё и городская среда» и «Экология».
Как сообщае пресс-служба правительства, правительство по новым майским указам президента Владимира Путина должно доработать национальные проекты до15 августа, а к 1 октября. Председателем проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» стал Виталий Мутко, по проекту «Экология» — Алексей Гордеев.
К 2024 году должно быть налажено эффективное обращение с отходами производства и потребления, Ликвидированы несанкционированные свалки, кардинально снижено загрязнение атмосферного воздуха, улучшено качество питьевой воды. Отдельный проекты будут посвящены реке Волге и сохранению уникальных водных систем, таких как озёра Байкал и Телецкое. На территории государства будет создано 24 новых особо охраняемых природных территорий.
В жилищной сфере предлагается сформировать четыре раздела: ипотека, жилье, создание комфортной городской среды и сокращение аварийного фонда. Будет введено 120 млн кв. метров жилья ежегодно. Количество ипотечных кредитов увеличится вдвое, при снижении ставки как минимум до 8%.
Ранее глава государства подписал закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. Страхование будет добровольным, государство несет ответственность за компенсацию ущерба всем гражданам.
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