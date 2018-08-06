Медведев обсудит экологические и жилищные нацпроекты

Премьер-министр Дмитрий Медведев проведёт в 6 августа заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. В ходе заседания будут решаться вопросы в сфере «Жильё и городская среда» и «Экология».

К 2024 году должно быть налажено эффективное обращение с отходами производства и потребления, Ликвидированы несанкционированные свалки, кардинально снижено загрязнение атмосферного воздуха, улучшено качество питьевой воды. Отдельный проекты будут посвящены реке Волге и сохранению уникальных водных систем, таких как озёра Байкал и Телецкое. На территории государства будет создано 24 новых особо охраняемых природных территорий.

В жилищной сфере предлагается сформировать четыре раздела: ипотека, жилье, создание комфортной городской среды и сокращение аварийного фонда. Будет введено 120 млн кв. метров жилья ежегодно. Количество ипотечных кредитов увеличится вдвое, при снижении ставки как минимум до 8%.

Ранее глава государства подписал закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. Страхование будет добровольным, государство несет ответственность за компенсацию ущерба всем гражданам.