Чечня попросила около 2 млрд рублей из федерального бюджета из-за засухи 

Власти Чечни оценили потери от засухи в 1,9 млрд руб. Об этом заявил министр сельского хозяйства республики Муса Дадаев в ходе встречи с главой региона Рамзаном Кадыровым, пишет Newstracker.ru.
Издание отмечает, что в Чечне от засухи пострадали и погибли около 12 тыс. гектаров посевов, и республика обратилась к федеральному центру за возмещением ущерба.
«Соответствующие акты и документация были направлены в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и проходят проверку. В данный момент уже утверждена сумма 1 млрд 318 млн рублей. Остальная сумма находится на стадии согласования», — сказал Дадаев.
Он также отметил, что региональные аграрии достигли целевых показателей Минсельхоза России, так как валовый урожай в этом году составил 310 тыс. тонн.