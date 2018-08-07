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Чечня попросила около 2 млрд рублей из федерального бюджета из-за засухи
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Чечня попросила около 2 млрд рублей из федерального бюджета из-за засухи 

Rambler News Service 1 час назад
Власти Чечни оценили потери от засухи в 1,9 млрд руб. Об этом заявил министр сельского хозяйства республики Муса Дадаев в ходе встречи с главой региона Рамзаном Кадыровым, пишет Newstracker.ru.
Издание отмечает, что в Чечне от засухи пострадали и погибли около 12 тыс. гектаров посевов, и республика обратилась к федеральному центру за возмещением ущерба.
«Соответствующие акты и документация были направлены в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и проходят проверку. В данный момент уже утверждена сумма 1 млрд 318 млн рублей. Остальная сумма находится на стадии согласования», — сказал Дадаев.
Он также отметил, что региональные аграрии достигли целевых показателей Минсельхоза России, так как валовый урожай в этом году составил 310 тыс. тонн.
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