Два корпуса ЖК «Новая Каменка» будут сданы в сентябре

Корпуса 4 и 5 ЖК «Новая Каменка» в Санкт-Петербурге планируется ввести в эксплуатацию в сентябре 2018 года, сообщает комитет по строительству.

6 августа прошло выездное совещание по вопросу завершения строительства объектов ГК «СУ-155» . И. о. директора по строительству компании генерального подрядчика ООО «СПК-А» Василий Сверчков доложил, что сейчас строительство корпусов 4 и 5 находится в завершающей стадии. На объекте монтируются внутренние инженерные сети и лифтовое оборудование, завершается отделка, благоустраивается территория. Работы по наружным сетям полностью завершены.

«Генеральный подрядчик заверил участников совещания, что в августе строительно-монтажные работы в корпусах 4, 5 будут завершены, — говорится в сообщении комитета по строительству. — Ввод в эксплуатацию намечен на сентябрь 2018 года».