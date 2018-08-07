Два корпуса ЖК «Новая Каменка» будут сданы в сентябре 

Корпуса 4 и 5 ЖК «Новая Каменка» в Санкт-Петербурге планируется ввести в эксплуатацию в сентябре 2018 года, сообщает комитет по строительству.
6 августа прошло выездное совещание по вопросу завершения строительства объектов ГК «СУ-155». И. о. директора по строительству компании генерального подрядчика ООО «СПК-А» Василий Сверчков доложил, что сейчас строительство корпусов 4 и 5 находится в завершающей стадии. На объекте монтируются внутренние инженерные сети и лифтовое оборудование, завершается отделка, благоустраивается территория. Работы по наружным сетям полностью завершены.
«Генеральный подрядчик заверил участников совещания, что в августе строительно-монтажные работы в корпусах 4, 5 будут завершены, — говорится в сообщении комитета по строительству. — Ввод в эксплуатацию намечен на сентябрь 2018 года».
По словам заместителя председателя комитета по строительству Евгения Барановского, для ввода объекта в обозначенные сроки нужно обратить особое внимание на своевременное финансирование строительства. Для этого планируется инициировать совещание с участием руководства инвестора в Минстрое России.