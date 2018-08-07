Офисы. Возрождение

Спрос на московские офисы растет, даже несмотря на повышение арендных ставок, гласит статистика столичного департамента экономической политики и развития. Как сообщил Business FM глава ведомства Владимир Ефимов, по оценке департамента, за первое полугодие арендные ставки в столичных офисах класса А и B выросли на 4,2%, достигнув средних значений в 23 900 и 14 700 рублей за квадратный метр.

При этом незанятых офисных площадей класса А в Москве стало меньше на 3,5%, а класса В — на 1,2%. То есть, по словам Владимира Ефимова, по сравнению с 2015 годом уровень вакантности по офисам класса А уменьшился вдвое, по офисам класса В — более чем наполовину.

Во многом подобный расклад — результат умножения заметного роста спроса на отчаянно низкий объем новых площадей. Так, по данным компании CBRE, в Москве прирост качественного предложения, скажем во II квартале, составил 28 000 квадратных метров. Эксперты прогнозируют, что во второй половине года тенденция сохранится, в итоге в этом году будет введено в строй едва ли не в два раза меньше офисных площадей, чем в прошлом.

В Петербурге примерно та же картина. Аналитика компании NAI Becar гласит, что с конца 2017 года объем предложения на офисном рынке города не изменился, но уровень вакансии сократился во всех классах: в среднем на 0,9%, а существеннее всего в классе А — на 1,2%. При этом за полугодие средние арендные ставки выросли в классах А и В+/В на 2% и 4% соответственно.

Консультанты говорят, что инвестиционно-девелоперские компании уже отреагировали: раньше все как один заводили разговор о жилье, теперь все как один — об офисах.