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До 12 миллионов увеличатся размеры займов по льготной ипотеке
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До 12 миллионов увеличатся размеры займов по льготной ипотеке 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
Начиная с 1 января 2018 года, государство субсидирует выплату процентной ставки сверх 6% заемщикам, которые взяли кредит на покупку жилья на первичном рынке. Верхняя планка занимаемых средств будет увеличена: размер кредита составит до 12 млн рублей (вместо восьми) для жилых помещений в г. Москве, Московской области, г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 млн рублей (вместо трех) в новостройках, расположенных на территории остальных субъектов РФ.
7 августа 2018 года вступает в силу соответствующее постановление Правительства Российской Федерации. Основным условием для получения льготы является рождение в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года у них второго, третьего ребенка или последующих детей.
Также изменился процесс предоставления государственных субсидий на льготную ипотеку. В документе скорректированы условия выделения субсидий. Прежде всего, средства будут выделяться не только российским кредитным организациям, но и основанному Правительством АО «ДОМ РФ» (ранее — «Агентство ипотечного жилищного кредитования»). Заемщики получат возможность снизить процентную ставку на основании не только кредитного договора, но и дополнительного соглашения о рефинансировании. Такое соглашение должно быть заключено не раньше 1 августа 2018 года.
Общий срок предоставления субсидии не превышает 8 лет, к тому же, он вариативен: зависит от количества детей в семье.
Известно, что займы, выданные до регистрации договора долевого участия, но позднее 1 января 2018 года, могут быть учтены. Общая сумма кредитов не изменилась и составляет 600 млрд руб.
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