До 12 миллионов увеличатся размеры займов по льготной ипотеке

Начиная с 1 января 2018 года, государство субсидирует выплату процентной ставки сверх 6% заемщикам, которые взяли кредит на покупку жилья на первичном рынке. Верхняя планка занимаемых средств будет увеличена: размер кредита составит до 12 млн рублей (вместо восьми) для жилых помещений в г. Москве, Московской области, г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 млн рублей (вместо трех) в новостройках, расположенных на территории остальных субъектов РФ.

7 августа 2018 года вступает в силу соответствующее постановление Правительства Российской Федерации . Основным условием для получения льготы является рождение в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года у них второго, третьего ребенка или последующих детей.

Также изменился процесс предоставления государственных субсидий на льготную ипотеку. В документе скорректированы условия выделения субсидий. Прежде всего, средства будут выделяться не только российским кредитным организациям, но и основанному Правительством АО «ДОМ РФ» (ранее — « Агентство ипотечного жилищного кредитования »). Заемщики получат возможность снизить процентную ставку на основании не только кредитного договора, но и дополнительного соглашения о рефинансировании. Такое соглашение должно быть заключено не раньше 1 августа 2018 года.

Общий срок предоставления субсидии не превышает 8 лет, к тому же, он вариативен: зависит от количества детей в семье.

Известно, что займы, выданные до регистрации договора долевого участия, но позднее 1 января 2018 года, могут быть учтены. Общая сумма кредитов не изменилась и составляет 600 млрд руб.