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Курс доллара превысил 67 рублей
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Курс доллара превысил 67 рублей 

Газета.Ru 57 минут назад
Фото: Газета.Ru
Курс доллара перевалил за 67 руб. впервые с 3 августа 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 44 коп. и составил 67,09 руб.
Курс евро снизился на 20 коп., до 76,74 руб.
В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть растут.
Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,01%, составив $66,82 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре увеличились на 0,11% — до $72,15 за баррель.
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, вырос на 3 руб., до 76,82 руб., курс доллара увеличился на 2,69 руб., до 66,28 руб., следует из данных ЦБ.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла по сравнению с показателем на четверг на 2,83 коп., составив 71,02 руб.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
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