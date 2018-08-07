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Утвержден перечень документов, необходимых для проведения операций по расчетному счету застройщика
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Утвержден перечень документов, необходимых для проведения операций по расчетному счету застройщика 

Единый реестр застройщиков 2 часа назад
Фото: Единый реестр застройщиков
На официальном интернет-портале правовой информации опубликовано постановление Правительства РФ от 01.08.2018 №897 «Об утверждении состава документов, необходимых для проведения операций по расчетному счету застройщика». Фото: www.pbs.twimg.com При строительстве новых объектов, разрешения по которым получены 1 июля и позже, застройщик обязан открыть банковский счет в одном уполномоченном банке для расчетов с техническим заказчиком, генеральным подрядчиком и другими лицами. В отношении старых проектов данное требование будет применяться с 1 сентября 2018 года. В случае если застройщик строит одновременно несколько многоквартирных домов по нескольким разрешениям на строительство, он должен открыть отдельный расчетный счет в отношении каждого разрешения на строительство. Застройщик при совершении операций по расчетному счету обязан предоставлять в уполномоченный банк документы, подтверждающие исполнение его контрагентом обязательств по договору. Состав соответствующих документов и определяет вышеупомянутое Постановление Правительства РФ от 01.08.2018 №897, которое вступит в силу 14 августа 2018 года. Документы, которые необходимо предоставить застройщику в уполномоченный банк при совершении следующих видов допустимых операций: 1. Платежи, связанные со строительством многоквартирных домов. 2. Платежи на приобретение земельного участка (собственность, арендные и субарендные платежи). 3. Изменение вида разрешенного использования. 4. Снятие запрета с земельного участка на строительство зданий сооружений на нем. 5. Подготовка проектной документации, выполнением инженерных изысканий, проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. 6. Строительство сетей в границах земельного участка застройщика. 7. При внесении платы на подключение объекта к сетям. 8. Платежи, связанные с исполнением договора об освоении территории в целях строительства стандартного жилья: 9. по договору РЗТ; 10. по договору КОТ, в том числе в целях строительства стандартного жилья; 11. по договорам КРТ. 12. Платежи, связанные с подготовкой документации по планировке территории, строительству и реконструкции на такой территории объектов инженерно-технической инфраструктуры, объектов социальной и транспортной инфраструктуры, если такие объекты бесплатно передаются в государственную или муниципальную собственность. 13. При переводе застройщиком средств со счета на счет, открытый в другом уполномоченном банке. 14. Возврат участнику долевого строительства цены договора участия в долевом строительстве. 15. Оплата труда сотрудников застройщика и услуг управляющей компании. 16. Платежи, связанные с созданием дочерних обществ или приобретения застройщиком акций другого застройщика. 17. Оплата иных расходов, в том числе расходов на рекламу, Коммунальные услуги и др. Список документов для проведения платежа определяется отдельно для каждого вида операции. Фото: www.kakprosto.ru Согласно правительственному документу по соглашению между банком и застройщиком при расчетах последнего с техническим заказчиком, генеральным подрядчиком и другими лицами допускается предоставление застройщиком в уполномоченный банк документов, не предусмотренных утвержденным составом. Форма и порядок предоставления таких документов будет определяться договором банковского счета. Застройщик не должен предоставлять в банк документы, подтверждающие совершение 4 видов операций: 1. операции между застройщиком и уполномоченным банком, в том числе: • по оплате застройщиком услуг уполномоченного банка; • при размещении временно свободных денежных средств застройщика на депозите в этом же банке; 2. операции по оплате государственной пошлины за государственную регистрацию договора участия в долевом строительстве; 3. операции по оплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджет; 4. операции по оплате взносов в компенсационный фонд. Кроме того, уполномоченный банк не вправе требовать от застройщика предоставления документов, которые размещены в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС). Фото: www.dpo-ilm.ru
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