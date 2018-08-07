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Новый физкультурный комплекс построят в Славянке
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Новый физкультурный комплекс построят в Славянке 

АиФ-Владивосток 34 минуты назад
Фото: АиФ-Владивосток
В ходе рабочей поездки в Хасанский район, Андрей Тарасенко встретился с местными жителями.
Были обсуждены вопросы ремонта дорог, работы ЖКХ, а также строительство нового строительного комплекса.
«До конца года планируем выйти на торги и начать строительство. Средства из краевого бюджета на это предусмотрены», — рассказал глава Приморья.
Андрей Тарасенко настоятельно попросил главу Хасанского района проконтролировать все процессы, связанные с новым проектом.
Напомним, в понедельник, 6 августа, Андрей Тарасенко побывал с рабочим визитом в Хасанском районе. Глава региона посетил школы в поселках Зарубино и Посьет, площадки компаний «Морской порт в бухте Троицы» и «Торговый порт Посьет», площадки строительства домов для переселения из ветхого и аварийного жилья.
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