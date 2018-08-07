Ещё
Россияне во II квартале брали рекордные кредиты на автомобили
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.51
$
63.74
74.50
73.85
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.80
74.20
Индексы и котировки Brent
74.19
+0.75 Золото
1213.44
+0.04 РТС
1138.57
+0.24
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1577
–0.0109
24.07
1.1686
06.08
01.08
27.07

Россияне во II квартале брали рекордные кредиты на автомобили 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Средняя сумма автокредита в целом по России во втором квартале текущего года составила 658 тысяч рублей, увеличившись с 640 тысяч рублей в первом квартале, следует из исследования бюро кредитных историй «Эквифакс».
"Средняя сумма автокредита в целом по стране поставила новый рекорд — 658 тысяч рублей, тогда как в первом квартале текущего года составляла скромные 640 тысяч рублей", — сказано в исследовании, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
При этом наблюдается существенная разница в средних суммах между столицей и регионами: в Москве и Московской области средняя сумма составила 850 тысяч рублей, а в регионах — 618 тысяч рублей.
Согласно документу, во втором квартале было выдано автокредитов на 123 миллиарда рублей, что почти сопоставимо с традиционно пиковым в части выдач четвертым кварталом прошлого года (128,5 миллиарда рублей).
Кроме того, во втором квартале сократился объем задолженности с просрочкой более 90 дней — до 29,6 миллиарда рублей, после роста на протяжении многих кварталов. Эксперты объяснили подобное падение списанием несколькими крупными игроками рынка проблемных долгов со своих балансов.
Последние новости
"Потерявшегося" Порошенко нашли в киевском ресторане Петросян рассказал, что у него "гора свалилась с плеч" Китайские СМИ рассказали о "кошмарном сценарии" для США
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят удар по российским госбанкам260
«Адские» санкции: у России отнимают деньги36
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США587
Рубль упадет до осени146
В России резко подорожает колбаса111
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
00:21
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями
Экономика
00:34
Рубль упадет до осени
Рынки Экономика
01:00
На Украине нашли способ отказаться от российского газа
Экономика
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
03:48
Дольщики обратились к Путину
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение