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«Известия»: Минстрой намерен ускорить темпы замены лифтов в России
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«Известия»: Минстрой намерен ускорить темпы замены лифтов в России 

ТАСС 6 часов назад
МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Минстрой России планирует после 2020 года заменять в жилых домах по 30 тысяч лифтов в год, что в два раза больше по сравнению с текущими показателями. Так, в 2018 году намечена модернизация около 15 тысяч лифтов. Об этом во вторник сообщил "Известиям" замглавы Минстроя Андрей Чибис.
"По экспертным оценкам, объем замены лифтов на уровне не менее 30 тыс. подъемников в год ориентировочно будет достигнут после 2020 года", — рассказал он. К такому объему должны быть готовы как производители лифтов, так и устанавливающие их компании.
Издание отмечает, что всего в России насчитывается около 110 тысяч лифтов, возраст которых превышает 25 лет, что означает истечение срока эксплуатации. Чтобы заменить их на новые, потребуется около 221 млрд рублей.
По словам Чибиса, в 2018 году планируется заменить около 15 тыс. лифтов. Замминистра пояснил, что в 2015 году было отремонтировано около 9,5 тысяч, в 2016 году — 12,2 тысяч, в 2017 году — более 13 тысяч.
Сейчас в России действует программа ускоренной замены лифтов. Минстрой запустил этот проект в 2016 году как часть региональных программ капитального ремонта. Программа рассчитана на 3 — 5 лет.
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