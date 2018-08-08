Областные власти обещают стахановские темпы ввода жилья в Екатеринбурге

По мнению министра, это серьезная задача, для реализации которой потребуется внести изменения в градостроительные правила — в том числе в части подготовки территории для строительства и нормативных документов для реновации застроенной территории.

При этом планы на 2018 год не изменились: к его окончанию строители Среднего Урала должны сдать в эксплуатацию 2 миллиона квадратных метров жилья, из которых половина придется на Екатеринбург, заверил Волков.

Стоит напомнить, что по состоянию на июнь в регионе сдано в строй свыше 620 квадратных метров жилья, из которых 200 тысяч «квадратов» построено в столице Урала. Среди лидеров по объемам строительства отметились Екатеринбург, Сысерть, Верхняя Пышма, Белоярский, Первоуральск, Березовский.

Так, на счету столицы Урала — свыше 200 тысяч «квадратов» нового жилья, появившегося на карте города с января. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», до конца года в Екатеринбурге будет построено еще 32 многоквартирных дома.