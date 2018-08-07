Хабаровские семьи могут получить ипотеку под 5,5% при рождении первенца

ВЛАДИВОСТОК, 7 авг — РИА Новости . Программа по льготному ипотечному кредитованию для семей, у которых появился первенец, начала работу в Хабаровском крае, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.

"Новая программа по ипотечному кредитованию населения разработана в регионе по поручению губернатора края. Согласно документу, родители первенца, появившегося на свет в 2018 году, могут рассчитывать на жилищный кредит под рекордные 5,5% годовых. Новая программа уже начала работу", — сказал собеседник.

Размер жилищного займа не должен превышать 3 миллиона рублей, а максимальный срок кредитного договора — 30 лет. Заемщик оплачивает первоначальный взнос в размере 20% от стоимости жилья. При этом возраст родителей не ограничен. Главным условием является рождение первого ребенка после 1 января 2018 года. Оформить льготную ипотеку можно в кредитных организациях, которые являются аккредитованными партнерами АО «ДОМ.РФ».

"В 2018 году на реализацию новой программы предусмотрено 10 миллионов рублей, что позволит предоставить льготные кредиты не менее чем 30 семьям", — добавил собеседник.