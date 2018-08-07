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Около 37 тысяч семей в Красноярском крае нуждаются в жилье
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Около 37 тысяч семей в Красноярском крае нуждаются в жилье 

АиФ Красноярск 37 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
По данным Красноярскстата, по состоянию на конец прошлого года 37,6 тысячи семей в крае считаются нуждающимися в жилье, в том числе в сельской местности — 7,4 тысячи.
Всего в 2017 году долгожданные квартиры получили 2,2 тысячи семей, состоявших на учете как особо нуждающиеся. Основное число из них — дети-сироты (38,3%), далее идут молодые семьи (17,5%), жильцы ветхих и аварийных домов (6,1%), многодетные семьи, семьи погибших (умерших) инвалидов войны, участников войны и ветеранов боевых действий, семьи участников Великой Отечественной войны.
Кроме того, аналитики подсчитали, что в 2017 году за счёт всех источников финансирования было введено в эксплуатацию 1,1 миллиона квадратных метров жилой площади, что на 23,1% меньше, чем годом ранее
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