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Бюджет Чукотки потерял почти 900 млн из-за льгот для золотопромышленников
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Бюджет Чукотки потерял почти 900 млн из-за льгот для золотопромышленников 

ТАСС 17 минут назад
ТАСС, 7 августа. Бюджет Чукотского автономного округа потерял 895 млн рублей из-за льгот для золотопромышленников, работающих в регионе. Сегодня правительство Чукотки работает над вопросом возмещения этих потерь, сообщил во вторник на пресс-конференции губернатор Чукотки Роман Копин.
"Налоговый кодекс предусмотрел льготы для золотопромышленников. До 2017 года такой ситуации не было, и золотопромышленники платили все налоги, которые были предусмотрены. В 2017-2018 году мы видим выпадающие доходы региона в размере почти 895 млн, это почти 10% от наших доходов", — отметил губернатор.
В настоящее время вопрос возмещения этих доходов не урегулирован. Власти региона начали совместную работу с Минфином над разработкой механизма по возмещению этих потерь в местный бюджет.
По словам Копина, эти средства крайне необходимы региону, поскольку они будут направлены на выполнение различных социальных обязательств власти. Также они могут быть использованы для строительства нового жилья в отдаленных населенных пунктах.
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