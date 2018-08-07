Медведев подписал выделение 5 млрд руб. на закупку аграриями топлива

МОСКВА, 7 августа. / ТАСС /. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства 79 субъектам 5 млрд рублей на приобретение не менее 90 тыс. тонн дизельного топлива для агротехнологических работ. Как отмечается в документе, опубликованном во вторник на сайте кабмина, данная мера осуществляется в связи с ростом цен на топливо.

"Подписанным распоряжением из резервного фонда правительства России выделяются 5 млрд рублей для предоставления субсидий субъектам Федерации на софинансирование расходных обязательств по оказанию несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства для приобретения в 2018 году не менее 90 тыс. тонн дизельного топлива на проведение агротехнологических работ", — говорится в пояснительной записке к документу.

Данные субсидии распределены между 79 регионами России, на территории которых есть площади, занятые зерновыми, зернобобовыми и кормовыми культурами.

Средства предоставляются в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, а также сырья и продовольствия на 2013 — 2020 годы.