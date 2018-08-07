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В Яр-Сале первые кочующие оленеводы и рыбаки получат жилье
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В Яр-Сале первые кочующие оленеводы и рыбаки получат жилье 

ИА Север-Пресс 3 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
В селе Яр-Сале 29 семей первыми получат квартиры в рамках окружной поддержки для улучшения жилищных условий. На эти цели из окружного бюджета выделено 150 млн рублей. Эта мера действует на Ямале с этого года для представителей коренных малочисленных народов Севера. До конца года планируют приобрести жилье на территории других муниципальных образований.
Претендовать на жильё смогут граждане, ведущие традиционный образ жизни и состоящие на учёте в органах местного самоуправления как особо нуждающиеся. Под этот пункт попадают три категории из числа коренных ямальцев: пенсионеры, инвалиды, которые до наступления инвалидности вели традиционный образ жизни, а также ветераны ЯНАО. Квартиры из специализированного жилого фонда будут предоставлять по договору безвозмездного пользования до получения жилья по договору соцнайма либо социальных выплат на его приобретение. Норма предоставления жилого помещения по договору безвозмездного пользования будет определяться только на гражданина соответствующей категории либо с учётом его (её) супруги (супруга), а в случае их отсутствия и недееспособности граждан, с учётом опекуна.
Работа по улучшению жилищных условий представителей коренных малочисленных народов Севера на Ямале будет продолжена и в 2019 году. Как сообщает пресс-служба губернатора автономного округа, муниципалитеты уже сформировали списки нуждающихся. Сейчас в перечне — 652 семьи: 253 — в Ямальском районе, 184 — в Тазовском, 123 — в Пуровском районе.
К местам традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности отнесена большая часть ямальской территории. Это Красноселькупский, Надымский, Приуральский, Пуровский, Тазовский, Шурышкарский, Ямальский муниципальные районы и городской округ Салехард.
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У каждого своя прибавка. У работающих пенсионеров вырастет пенсия Помощь деньгами или квадратными метрами. В России появился закон о страховании жилья Промышленное производство, торговля и услуги. У Ямала самые высокие показатели
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