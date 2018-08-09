Врио губернатора Ямала поздравил земляков с Международным днем коренных народов мира

ТАСС , 9 августа. Врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов поздравил земляков с Международным днем коренных народов мира, сообщают в пресс-службе главы региона. «Главный приоритет Ямала — повышение качества жизни населения. Все, что делается в регионе, направлено на благо людей и их семей, создание комфортной и достойной жизни в городах и поселках ямальского севера. Правительство автономного округа и в дальнейшем будет укреплять национальную политику в интересах северян. У нас создана крепкая законодательная база по защите прав коренных жителей, эффективно реализуются государственные программы по поддержке традиционных отраслей хозяйствования, социально-экономического и гуманитарного развития. Важно, что все ключевые решения принимаются с учетом мнения коренного населения, и наш опыт высоко оценен на российском и международном уровне», — говорится в поздравлении.

Международный день коренных народов мира традиционно отмечается по всему Ямалу. В пресс-службе сообщают, что в Салехарде праздничные мероприятия пройдут 11 августа. На площади у центра культуры и спорта «Геолог» будут организованы мастер-классы по национальным видам спорта. Здесь же запланирована игровая программа «Лето с ероко». В 15:00 пройдет торжественная церемония награждения заслуженных ямальцев из числа КМНС, затем — концертная программа. Также жители и гости города смогут продегустировать национальную кухню народов Севера, принять участие в мастер-классах по изготовлению сувениров, соревнованиях по национальным видам спорта.

В природно-этнографическом комплексе поселка Горнокнязевск (Приуральский район) 11 августа в 12:00 пройдут массовые гуляния, приуроченные к празднику. Участников ожидает знакомство с культурой и традициями народов мира, выступление артистов, дефиле этнических костюмов, ярмарка мастеров, плетение национальной косы. Также будут организованы фотовыставка «Люблю тебя, Ямал!», детская игровая программа «Аква грим», настольные игры, экспресс проверка здоровья, дегустация национальной кухни и многое другое.

В Шурышкарском районе праздник, приуроченный к Международному дню коренных народов мира, кочует по селам муниципального образования. В этом году торжества состоятся 11 августа в деревне Ямгорт. Здесь пройдут выступление национальных творческих коллективов, выставка народных умельцев, где будут представлены изделия из бисера, меха и другое. Завершится праздник ухой для всех гостей.

Аналогичные мероприятия пройдут в городах и селах Ямальского, Надымского, Тазовского, Красноселькупского, Пуровского и Приуральского районов.

О КМНС на Ямале

В ЯНАО проживают 13% всех российских представителей коренных малочисленных народов Севера — порядка 42 тыс. Это ненцы — 30,6 тысяч (73%), ханты — 9 тысяч (22%) и селькупы — 2 тысячи (5%). С 2002 по 2010 годы численность КМНС на Ямале увеличилась более чем на четыре тысячи человек или 11,5%. Кочевой образ жизни на Ямале ведут 16,5 тыс. человек — это порядка 3,7 тыс. семей или 39% от всех представителей КМНС региона.

В ЯНАО действует более 40 законов и свыше 300 подзаконных актов, 14 государственных программ, направленных на улучшение качества жизни коренных малочисленных народов Севера, создание системы жизнеобеспечения и социально-бытовых условий, отвечающих удовлетворению их жизненно важных потребностей, поддержку лиц, сохраняющих традиционный уклад жизни и традиционные формы хозяйствования.