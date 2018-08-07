Более 100 семей Алтая оформили ипотеку в РСХБ по программе «Молодая семья»

С начала 2018 года в Алтайском филиале Россельхозбанка в рамках программы «Молодая семья» было оформлено 106 кредитов на сумму более 177 млн рублей. Общий ипотечный портфель филиала на 1 августа 2018 года превысил 3,9 млрд рублей.

Программа «Ипотечное жилищное кредитование» Россельхозбанка позволяет молодым семьям приобретать квартиры по договору долевого участия и городские квартиры. Данная программа действует для семьи, в которой возраст хотя бы одного из супругов не превышает 35 лет, а также для неполной семьи, состоящей из одного родителя и ребенка/детей, если возраст родителя не превышает 35 лет. Процентная ставка по ипотечному кредиту для молодых семей теперь начинается от 8,85%. Размер первоначального взноса для такой семьи зависит от вида приобретаемой недвижимости.

Ключевыми преимуществами займов на покупку жилья в Россельхозбанке является отсутствие комиссионных выплат при оформлении ссуды, возможность досрочного погашения, а также специальные условия для молодых семей.

«Благодаря программе «Молодая семья», приобретение собственного жилья в ипотеку на льготных условиях для молодых людей становится более доступным, что позволяет им улучшить свои жилищные условия и качество жизни», — директор филиала Владимир Богданов

Более подробную информацию можно получить по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина, 80Б, тел. : 8 (3852) 53-63-73 а также во всех точках продаж Алтайского филиала АО «Россельхозбанк».

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.