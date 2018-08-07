После капремонта в домах будет теплее. Собственники жилья на Ямале теперь платят меньше

В Салехарде капитально ремонтируют деревянные дома. Строители укрепляют фундаменты, перекрывают крыши, утепляют полы и обновляют фасады. Контролируют качество выполнения работ общественники и заказчики. Общественная комиссия побывала в общежитии по улице Чупрова, где меняют кровлю и фасад. Работы по цокольному перекрытию в квартирах уже завершили, остались коридоры. Теперь в квартирах должно быть тепло.

«Как правило, у всех становится тепло. Холодно будет у тех, кто не допустил рабочие бригады к себе в квартиры», — отметил заместитель начальника департамента городского хозяйства Сергей Кучер.

Затем комиссия побывала в двух домах по улице Чапаева, где выполняют те же самые работы — крыша, полы, фасад, входная группа. По словам главного инженера ООО «Тандемстрой» Аскера Алиева, что в домах будет тепло, толщину утепления увеличили в два раза. Все работы по капитальному ремонту домов должны закончиться к концу лета.

В Салехарде деревянный фонд составляет около 70%, капремонт даёт ему вторую жизнь. Решение о капитальном ремонте дома и перечне работ определяют жильцы на общем собрании. Затем необходимо обратиться в департамент городского хозяйства. Стоимость ремонта жильцам обойдётся примерно от 50 до 100 тысяч рублей, это 5% от общей стоимости работ, оплата — в рассрочку.

На Ямале доля софинансирования ремонта собственниками снижена в этом году с 15 до 5%. Всего в этом году в рамках окружной адресной программы в Салехарде отремонтируют семь домов, а по всему региону — 85. Как сообщает пресс-служба губернатора автономного округа, общая сумма составит 330,6 млн рублей: 297,4 млн рублей — средства окружного бюджета, 16,7 млн — муниципалитетов, 16,5 млн рублей — средства собственников. Жилищные условия улучшатся у 2332 ямальцев. Программу корректируют в связи с поступлением заявок муниципалитетов. Последняя корректировка проводилась в июле этого года, сейчас проходят экспертизу следующие заявки. Не исключено, что по результатам экспертизы количество домов увеличится.