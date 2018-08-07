Квартира 42 «квадрата» за 800 тысяч: в Башкирии приставы распродают имущество должников

Многие лоты идут значительно ниже рыночной цены

В Управлении федеральной службы судебных приставов по Башкирии 9 августа пройдут торги: выставлено арестованное имущество должников. С молотка уйдут 14 квартир и 1 жилой дом. Принять участие в торгах могут все желающие

— Квартира площадью 39,3 кв. м, по адресу — РБ, г. Уфа, ул. Машиностроителей, д. 21, корп. 1. Начальная цена: 2 130 000 руб. Сумма задатка: 106 500 руб. ;

— Квартира площадью 125,5 кв. м, по адресу — РБ, г. Уфа, ул. Кирова, д. 34. Начальная цена: 9 440 000 руб. Сумма задатка: 472 000руб. ;

— Квартира площадью 55,8 кв. м, по адресу — РБ, г. Уфа, б-р Дуванский, д. 30. Начальная цена: 3 088 000 руб. Сумма задатка: 154 400 руб. ;

— Квартира площадью 49,4 кв. м, по адресу — РБ, г. Уфа, ул. Транспортная, д. 30, корп. 4. Начальная цена: 2 040 000 руб. Сумма задатка: 102 000 руб. ;

— Квартира площадью 67 кв. м, по адресу — РБ, г. Уфа, ул. Вологодская, д. 7. Начальная цена: 2 064 000 руб. Сумма задатка: 103 200 руб. ;

— Квартира площадью 60,8 кв. м, адрес — РБ, г. Уфа, ул. Авроры, д. 11. Начальная цена: 2 544 000 руб. Сумма задатка: 127 200 руб. ;

— Квартира общей проектной площадью 80,74 кв. м, этаж 5-6, адрес — РБ, Уфимский р-н, п. Алексеевка, ул. Центральная, д. 56/2 а. Начальная цена: 2 030 000 руб. Сумма задатка: 101 500 руб. ;

— Квартира площадью 44,7 кв. м, по адресу — РБ, г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 23, корп. 1. Начальная цена: 3 116 000 руб. Сумма задатка: 155 800 руб. ;

— Квартира площадью 60,4 кв. м по адресу — РБ, г. Уфа, ул. Б. Бикбая, д. 29. Начальная цена: 2 830 400 руб. Сумма задатка: 141 520 руб. ;

— Квартира площадью 30,2 кв. м, по адресу — РБ, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 28. Начальная цена: 1 600 000 руб. Сумма задатка: 80 000 руб. ;

— Квартира площадью 12 кв. м, по адресу — РБ, г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 135. Начальная цена: 1 200 000 руб. Сумма задатка: 60 000 руб. ;

— Квартира площадью 42,6 кв. м, по адресу — РБ, г. Уфа, ул. Димитрова, д. 246. Начальная цена: 800 000 руб. Сумма задатка: 40 000 руб. ;

— Квартира площадью 70,3 кв. м по адресу — РБ, г. Уфа, ул. Батырская, д. 18. Начальная цена: 3 828 693,25 руб. Сумма задатка: 191 434,66 руб.

Участниками торгов могут стать все желающие, для этого необходимо подать заявку и оплатить задаток. С полным перечнем реализуемого имущества, с информацией о месте и времени проведения торгов можно ознакомиться на сайте Torgi.gov.

Ранее приставы выставили на продажу пять автомобилей и земельный участок должников. В начале лета с молотка также ушло множество арестованных автомобилей.