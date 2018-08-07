Кабмин выделил 5 млрд рублей аграриям на покупку подорожавшего топлива

Правительство России выделило пять миллиардов рублей на приобретение не менее 90 тысяч тонн дизельного топлива для агротехнических работ. Распоряжение правительства опубликовано на официальном сайте кабмина.

Субсидии предоставлены 79 субъектам Федерации из резервного фонда правительства в связи с ростом цен на топливо, говорится в пояснительной записке к документу.

"Подписанным распоряжением из резервного фонда правительства России выделяются пять миллиардов рублей для предоставления субсидий субъектам Федерации на софинансирование расходных обязательств по оказанию несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства для приобретения в 2018 году не менее 90 тыс. тонн дизельного топлива на проведение агротехнологических работ", — отмечается в сообщении.

Средства предоставляются в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.