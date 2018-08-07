При использовании эскроу, средняя ставка по проектному кредитованию может составить 4-5%

При использовании эскроу-счетов, средневзвешенная ставка по проектному кредитованию строительства жилья в Сбербанке может составить 4-5% годовых.

Об этом сообщила начальник отдела финансирования недвижимости управления кредитования и проектного финансирования Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Маргарита Клименко в ходе совещания с представителями банковского сообщества, которое провел заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин. При этом она подчеркнула, что при входе в проект и открытии кредитной линии проектная ставка может начинаться примерно с 8% годовых, но по мере накопления средств дольщиков, размещаемых и на эскроу-счетах и, соответственно, уменьшения рисков банка, процентная ставка будет снижаться, «до значений, близких к нулевым». «В итоге, за весь период реализации инвестиционного проекта, средневзвешенная ставка может составить 4-5% годовых», — резюмировала Маргарита Клименко.