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РБК: Затраты на программу развития цифровой экономики оценили в 3 трлн рублей
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РБК: Затраты на программу развития цифровой экономики оценили в 3 трлн рублей 

RB.ru 2 часа назад
По словам одного из разработчика программы, бюджет для развития цифровой экономики составлялся в июне 2018 года, и его могут дополнительно корректировать до внесения проекта в правительство — до 15 августа. В связи с этим сумма в 3,4 трлн рублей может еще измениться.
Сейчас в программу «Цифровой экономики РФ» входят пять направлений: «информационная инфраструктура» (ее бюджет составит 993 млрд рублей), «цифровое государство» (621 млрд рублей), «экосистема поддержки цифровых проектов» (465 млрд рублей), «цифровые технологии и проекты» (195 млрд рублей), «кадры для цифровой экономики» (134 млрд рублей) и «информационная безопасность» (25 млрд рублей).
Кроме того, планируется добавить восемь новых направлений программы: «цифровое здравоохранение», «цифровая промышленность», «цифровое сельское хозяйство», «цифровое строительство», «цифровой город», «цифровой транспорт и логистика», «цифровая энергетика» и «цифровое образование». Общий бюджет новых проектов составит около 1,1 трлн рублей.
Программа «Цифровая экономика РФ» была утверждена летом 2017 года. Весной 2018 года президент России Владимир Путин предложил перевести ее в статус национальной.
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