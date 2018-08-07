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Еще 120 человек требуют признать их обманутыми дольщиками
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Еще 120 человек требуют признать их обманутыми дольщиками 

Деловое сообщество 2 часа назад
Покупатели квартир на улице Магнитогорской отчаялись дождаться сдачи жилья и обратились в суд и прокуратуру. Три обманутых дольщика подали иск в суд на компанию «ЦСТ-Строй», которая принадлежит Дмитрию Дризо.
Речь идет о домах по адресам ул. Магнитогорская 3Б и 3В, сдача объектов назначена на конец 2016 года, однако застройщик не просто опаздывает со сроками, но и вовсе заморозил строительство. На месте одного из домов практически пустырь, а у второго выведена только коробка, да и та не полностью. Руководитель «ЦСТ-Строй» оправдывает простои экономическим кризисом, а в это время сайт компании закрыт, телефоны не отвечают, официальные запросы игнорируются.
Первое слушание по делу состоится 10 августа в Арбитражном суде Ростовской области. Обманутые дольщики твердо намерены вернуть свои деньги, ведь многие из них вложили последние средства в жилье, которое не получили.
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