Еще 120 человек требуют признать их обманутыми дольщиками

Покупатели квартир на улице Магнитогорской отчаялись дождаться сдачи жилья и обратились в суд и прокуратуру . Три обманутых дольщика подали иск в суд на компанию «ЦСТ-Строй», которая принадлежит Дмитрию Дризо.

Речь идет о домах по адресам ул. Магнитогорская 3Б и 3В, сдача объектов назначена на конец 2016 года, однако застройщик не просто опаздывает со сроками, но и вовсе заморозил строительство. На месте одного из домов практически пустырь, а у второго выведена только коробка, да и та не полностью. Руководитель «ЦСТ-Строй» оправдывает простои экономическим кризисом, а в это время сайт компании закрыт, телефоны не отвечают, официальные запросы игнорируются.

Первое слушание по делу состоится 10 августа в Арбитражном суде Ростовской области. Обманутые дольщики твердо намерены вернуть свои деньги, ведь многие из них вложили последние средства в жилье, которое не получили.