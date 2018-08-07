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Правительство выделило 5 млрд рублей на закупку топлива для аграриев
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Правительство выделило 5 млрд рублей на закупку топлива для аграриев 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Правительство России выделило из своего резервного фонда 5 млрд рублей для предоставления субсидий регионам на закупку не менее 90 тыс. тонн дизельного топлива для проведения агротехнологических работ. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
«Подписанным распоряжением из резервного фонда правительства России выделяются 5 млрд рублей для предоставления субсидий субъектам Федерации на софинансирование расходных обязательств по оказанию несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства для приобретения в 2018 году не менее 90 тыс. тонн дизельного топлива на проведение агротехнологических работ», — говорится в пояснительной записке к документу.
Выделенные средства предоставляются в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.
Средства распределены между 79 регионами, которые имеют посевные площади зерновых, зернобобовых и кормовых культур.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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