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В первом полугодии доходы Новосибирской области превысили расходы
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В первом полугодии доходы Новосибирской области превысили расходы 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
Доходы бюджета Новосибирской области в первом полугодии 2018 года составили 65,2 млрд руб. Об этом сообщил врио министра финансов и налоговой политики Виталий Голубенко на заседании правительства региона.
По его данным, из этой суммы 55,6 млрд руб. приходится на собственные доходы области. Этот показатель увеличился по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 7,9%. В августе 2017 года пресс-служба правительства Новосибирской области сообщала о том, что за первые шесть месяцев 2017 года бюджет региона получил доходы в объеме 59,12 млрд руб.
«Налог на прибыль по итогам первого полугодия составил 109%, здесь приростную динамику преимущественно обеспечили две отрасли — добыча полезных ископаемых и финансовая страховая деятельность. По консолидированному бюджету динамика налога на доходы физических лиц показала рост до 108,9%. Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 8%», — говорится в сообщении сайта правительства по итогам исполнения бюджета за январь-июнь 2018 года.
Расходы в первом полугодии 2018 года составили 65 млрд руб. Таким образом, получен бюджетный профицит в размере около 200 млн руб. Как сообщали Sibnovosti.ru, 2017 год регион завершил с профицитом в 3 млрд руб.
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