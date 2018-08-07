«У нас не будет обманутых дольщиков, но могут появиться обманутые вкладчики»

«Чем это грозит застройщикам? Новая схема предполагает, что застройщики должны иметь собственные средства для строительства жилых домов. Если раньше в пассивах компаний достаточно было 10% собственных средств, то сейчас это должно быть 100%. Это приведет к тому, что состав застройщиков, которые сейчас есть на рынке, будет меняться. Не все смогут себе позволить вкладывать только свои деньги.

Чем это грозит покупателям? В первую очередь удорожанием жилья. В последние годы на нижегородском рынке происходит сокращение объемов ввода жилья, а цены растут. А при бездолевом строительстве цены будут расти еще больше. Потому что все покупки будут совершаться только через банки, а не через застройщиков. Да, возможно, будут какие-то акции, скидки, как сейчас, но они будут предлагаться только после того, как будет закончено строительство.