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«У нас не будет обманутых дольщиков, но могут появиться обманутые вкладчики»
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«У нас не будет обманутых дольщиков, но могут появиться обманутые вкладчики» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Чем это грозит застройщикам? Новая схема предполагает, что застройщики должны иметь собственные средства для строительства жилых домов. Если раньше в пассивах компаний достаточно было 10% собственных средств, то сейчас это должно быть 100%. Это приведет к тому, что состав застройщиков, которые сейчас есть на рынке, будет меняться. Не все смогут себе позволить вкладывать только свои деньги.
Чем это грозит покупателям? В первую очередь удорожанием жилья. В последние годы на нижегородском рынке происходит сокращение объемов ввода жилья, а цены растут. А при бездолевом строительстве цены будут расти еще больше. Потому что все покупки будут совершаться только через банки, а не через застройщиков. Да, возможно, будут какие-то акции, скидки, как сейчас, но они будут предлагаться только после того, как будет закончено строительство.
Более того, новая схема не является 100%-ной гарантией безопасности. Да, у нас не будет обманутых дольщиков, зато у нас могут появиться обманутые вкладчики. И даже если, как я говорила выше, произойдет передел рынка, и останутся в основном крупные игроки, это тоже не гарантия. Вспомните, именно серьезные, как раньше казалось, компании — »СУ-155», «Квартстрой» — сделали из многих нижегородцев обманутых дольщиков».
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