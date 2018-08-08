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Что положено многодетным семьям в Татарстане?
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Что положено многодетным семьям в Татарстане? 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
«АиФ-Казань» писал о выплатах для мам, а какие льготы полагаются многодетным семьям?
Многодетным семьям в Татарстане предоставляют:
субсидию на лекарства для ребёнка до 6 лет — 125 рублей в 2018 году;субсидию 30% расходов на ЖКУ в пределах соцнормы и нормативов потребления в РТ, а для семей, живущих в домах без центрального отопления, 30% от стоимости топлива;ежемесячную субсидию на проезд школьникам и студентам профессиональных образовательных организаций (техникумов, колледжей, ссузов) до окончания учёбы, но не больше чем до 18 лет (282 руб. в 2018 г.). Размер субсидии позволяет приобрести единый детский проездной на месяц на все виды общественного транспорта и на пригородные автобусы.
Если женщина рожает тройню или больше детей одновременно, то она получает:
единовременное пособие — 10 тыс. руб. на каждого малыша;ежемесячное пособие до 1,5 года — 1000 руб. на каждого.
Кроме того, в РТ учреждена медаль «Ана даны — Материнская слава», которой награждают матерей, родивших и достойно воспитывающих или уже воспитавших пятерых детей и больше. Единовременное вознаграждение — 10 тысяч рублей на одного ребёнка, ответили в Минтрудсоцзащиты РТ.
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