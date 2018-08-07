Объем доходов бюджета Крыма от приватизации госимущества вырос на 11% в первом полугодии

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 августа. / ТАСС /. Объем поступлений в бюджет Республики Крым от приватизации госимущества в I полугодии этого года, в сравнении с тем же периодом прошлого года вырос на 11% — до 154,4 млн рублей. Об этом сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений региона в ответ на запрос ТАСС.

"За период с 1 января до 30 июня 2018 года Минимуществом Крыма обеспечено поступление [в казну региона] денежных средств от приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым, в сумме 154,414 млн рублей", — говорится в сообщении. В прошлом году за тот же период в казну региона от приватизации поступило 138,87 млн рублей.

В пресс-службе уточнили, что процесс приватизации идет согласно утвержденному плану, рост поступлений связан с разной стоимостью госимущества, проданного в прошлом и в этом годах.

Крым приступил к приватизации госимущества в 2016 году. В тот год власти республики ожидали получить не менее 100 млн рублей от приватизации 12 объектов имущества региона. Однако в итоге было заключено лишь четыре договора купли— продажи, от приватизации госимущества в бюджет поступило 15,84 млн рублей.

В 2017 году наиболее крупной сделкой по продаже госимущества стала продажа 100% акций завода шампанских вин «Новый Свет» за 1,5 млрд рублей, отметили в министерстве. Покупателем стала компания из Санкт-Петербурга ООО «Южный проект» [учреждена банком «Россия» ].

Ранее сообщалось, что в 2018 году от приватизации госимущества Крыма ожидается поступление доходов в республиканский бюджет в размере не менее 1,7 млрд рублей. В прошлом году в бюджет республики от приватизации поступило 1,685 млрд рублей. В прогнозный план приватизации на 2018 год включены 12 государственных унитарных предприятий, в числе которых «Феодосийский оптический завод», «Евпаторийский авиационный ремонтный завод», «Научно-исследовательский институт аэроупругих систем», «Крымтелеком», «Крымтехнологии», издательство и типография «Таврида», Симферопольский комбинат хлебопродуктов, «Крымхлеб» и ряд других.