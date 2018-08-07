Фонд защиты дольщиков показал убытки за 2017 год

Фонд защиты прав дольщиков, который создан для достройки объектов за компаниями-банкротами, продемонстрировала убытки в 2017 г. Согласно отчетности компании по МСФО, опубликованной на ее официальном сайте, чистый убыток за период с 15 декабря 2016 г. по 31 декабря 2017 г. составил 493 млн руб. Это почти в 6 раз больше суммы, перечисленной застройщиками в Фонд за 2017 г. По данным отчетности, с Фондом в прошлом году начали работать 377 застройщиков из 68 регионов России, которые перечислили в компенсационный фонд совокупно 84,6 млн руб. А оценочная величина обязательств перед дольщиками составила 551,7 млн руб.

В отчетности Фонда также сообщается, что что текущие поступления в фонд не покрывают риски дольщиков.

Фонд дольщиков образован в качестве механизма страхования долевого строительства при банкротстве девелоперов. С осени 2017 г. застройщики обязаны перечислять в него 1,2% стоимости каждого договора участия в долевом строительстве (ДДУ).

Ранее Ведомости сообщали, отчисления застройщиков для защиты покупателей квартир увеличат в 5 раз. Соответствующие поправки в долевое законодательство подготовил Минстрой . Согласно изменениям, размер обязательных взносов застройщиков в Фонд дольщиков вырастет до 3% с октября и 6% с января 2019 г.

После банкротства подмосковного девелопера Urban Group, имеющего обязательства перед более чем 19 000 дольщиков, было решено достраивать дома застройщика за счет средств Фонда, федеральных средств и бюджета Московской области.

По данным Фонда, к середине июля он собрал 1,8 млрд руб. взносов застройщиков. Согласно дорожной карте, утвержденной правительством РФ правительство Подмосковья и Фонд дольщиков заключат соглашение о предоставлении из бюджета области в фонд 3 млрд руб. Также руководитель фонда Александр Плутник говорил о выделении 3 млрд руб. из резервного фонда правительства России.