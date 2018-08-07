Ещё
Фонд защиты дольщиков показал убытки за 2017 год
Далее:
Читайте также:
Ещё
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.40
$
63.56
73.57
73.78
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
74.66
+0.08 Золото
1211.81
–0.08 РТС
1148.01
–0.13
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1595
–0.0092
24.07
1.1686
06.08
01.08
27.07

Фонд защиты дольщиков показал убытки за 2017 год 

Ведомости 4 часа назад
Фото: РИА Недвижимость
Фонд защиты прав дольщиков, который создан для достройки объектов за компаниями-банкротами, продемонстрировала убытки в 2017 г. Согласно отчетности компании по МСФО, опубликованной на ее официальном сайте, чистый убыток за период с 15 декабря 2016 г. по 31 декабря 2017 г. составил 493 млн руб. Это почти в 6 раз больше суммы, перечисленной застройщиками в Фонд за 2017 г. По данным отчетности, с Фондом в прошлом году начали работать 377 застройщиков из 68 регионов России, которые перечислили в компенсационный фонд совокупно 84,6 млн руб. А оценочная величина обязательств перед дольщиками составила 551,7 млн руб.
В отчетности Фонда также сообщается, что что текущие поступления в фонд не покрывают риски дольщиков.
Фонд дольщиков образован в качестве механизма страхования долевого строительства при банкротстве девелоперов. С осени 2017 г. застройщики обязаны перечислять в него 1,2% стоимости каждого договора участия в долевом строительстве (ДДУ).
Ранее Ведомости сообщали, отчисления застройщиков для защиты покупателей квартир увеличат в 5 раз. Соответствующие поправки в долевое законодательство подготовил Минстрой. Согласно изменениям, размер обязательных взносов застройщиков в Фонд дольщиков вырастет до 3% с октября и 6% с января 2019 г.
После банкротства подмосковного девелопера Urban Group, имеющего обязательства перед более чем 19 000 дольщиков, было решено достраивать дома застройщика за счет средств Фонда, федеральных средств и бюджета Московской области.
По данным Фонда, к середине июля он собрал 1,8 млрд руб. взносов застройщиков. Согласно дорожной карте, утвержденной правительством РФ, правительство Подмосковья и Фонд дольщиков заключат соглашение о предоставлении из бюджета области в фонд 3 млрд руб. Также руководитель фонда Александр Плутник говорил о выделении 3 млрд руб. из резервного фонда правительства России.
При этом стоимость достройки объектов Urban Group, по оценке вице-премьера РФ Виталия Мутко, составляет около 60 млрд руб.
Ведомости: последние новости
Люксовые бренды начали закрывать бутики на самой дорогой улице России Банк «Санкт-Петербург» выкупит свои акции на 660 млн рублей ВТБ продаст залоговую недвижимость со скидкой до 70%
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина оставила «Газпром» без денег189
«Северный поток-2» прошел точку невозврата195
Россияне массово скупают ноутбуки162
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России88
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»8
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
20:14
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России
Экономика Политика
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение