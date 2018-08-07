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Мосгосстройнадзор: Жилая застройка на ул. Золоторожский Вал стала лучшим строительным объектом в 2018 г.
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Мосгосстройнадзор: Жилая застройка на ул. Золоторожский Вал стала лучшим строительным объектом в 2018 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Жилая застройка на ул. Золоторожский Вал на юго-востоке столицы стала лучшим строительным объектом в 2018 г., сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор). «Накануне Дня строителя Мосгосстройнадзор подвел итоги конкурса „Лучший строительный объект года“. В этом году на конкурс были представлены 18 социально значимых строительных объектов, находящихся на стадии ведения работ надземной части или готовых не менее чем на 30%, в случае если это объект дорожно-мостового строительства или метрополитена. В результате лучшими были названы три объекта: многофункциональная комплексная жилая застройка на ул. Золоторожский вал, вл. 11 (ЮВАО)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на втором месте — жилой комплекс на Хорошевском шоссе, вл. 25 (САО). На третьем — гостинично-деловой комплекс на ул. Автозаводская, вл. 23 (ЮАО). «Проверке подлежали качество строительно-монтажных работ, соответствие применяемых материалов и изделий требованиям технической документации, обустройство и содержание стройплощадок, а также уровень безопасности строительства. Свое заключение об объектах вынесли службы пожарного, санитарно-эпидемиологического и экологического надзора. На каждый из обследованных объектов был составлен акт проверки, в котором указаны выявленные нарушения и выставлена оценка качества: „отлично“, „хорошо“, „удовлетворительно“, — пояснили в пресс-службе. Как добавил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, слова которого приводятся в сообщении, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина Стройкомплекс уделяет особое внимание качеству строительно-монтажных работ, улучшению организации строительства. „Конкурс на лучший строительный объект года был проведен уже в восьмой раз. На объектах, представленных на конкурс, заметно улучшается культура строительного производства, бытовые условия рабочих, организация строительства, повышаются требования к охране труда и технике безопасности, а также пожарная безопасность“, — заключил он.
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