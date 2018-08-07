Мосгосстройнадзор: Жилая застройка на ул. Золоторожский Вал стала лучшим строительным объектом в 2018 г.

Жилая застройка на ул. Золоторожский Вал на юго-востоке столицы стала лучшим строительным объектом в 2018 г., сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор). «Накануне Дня строителя Мосгосстройнадзор подвел итоги конкурса „Лучший строительный объект года“. В этом году на конкурс были представлены 18 социально значимых строительных объектов, находящихся на стадии ведения работ надземной части или готовых не менее чем на 30%, в случае если это объект дорожно-мостового строительства или метрополитена. В результате лучшими были названы три объекта: многофункциональная комплексная жилая застройка на ул. Золоторожский вал, вл. 11 (ЮВАО)», — говорится в сообщении.