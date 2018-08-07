Ещё
Вычислили по поддельному паспорту: в Башкирии осудят черных риэлторов, продавших съемные квартиры
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.40
$
63.56
73.57
73.79
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
74.71
+0.15 Золото
1211.81
–0.08 РТС
1148.01
–0.13
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1595
–0.0092
24.07
1.1686
06.08
01.08
27.07

Вычислили по поддельному паспорту: в Башкирии осудят черных риэлторов, продавших съемные квартиры 

ufa1.ru 4 часа назад
Фото: ufa1.ru
Прокуратура направила материалы дела в суд города Салават
Направила в суд уголовное дело на пятерых жителей Башкирии республиканская прокуратура. Мужчин в возрасте от 28 до 54 лет обвинили по статье «Мошенничество».
Как установили следователи, с 2012 по 2017 год они совершили серию преступлений, продавая жилье. Недвижимость находили просто — по подложным документам снимали квартиры в Сибае, Уфе и Салавате. Затем они узнавали персональные данные владельцев и… подделывали их паспорта, вклеивая свои фотографии. Жилье отдавали по бросовой цене, покупателей находили по объявлениям или через знакомых.
Вычислили жуликов случайно — один потенциальный покупатель заметил несоответствие данных в паспорте и документах на квартиру, и отказался от сделки.
— При попытке получить деньги мошенников задержали с поличным, — рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры
Злоумышленники продали четыре квартиры, причинив ущерб в четыре миллиона рублей. Свою вину они признали.
Еще один фокус с продажей квартир придумал 33-летний руководитель фирмы. Он продавал недвижимость в строящихся домах, хотя не имел к ним никакого отношения. А тема с обманутыми дольщиками в Уфе, похоже, вечная. Совсем недавно осудили двух уфимцев, которые при продаже долевого жилья развели горожан на 307 миллионов рублей и сбежали на Кипр.
ufa1.ru: последние новости
Квартира 42 «квадрата» за 800 тысяч: в Башкирии приставы распродают имущество должников Развернули в аэропорту: из-за долга по ЖКХ жительницу Башкирии не пустили на отдых Суд нашел признаки банкротства: в ЛЗК «Башлеспром» ввели процедуру наблюдения
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина оставила «Газпром» без денег198
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»53
«Северный поток-2» прошел точку невозврата197
Россияне массово скупают ноутбуки163
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России94
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
20:14
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России
Экономика Политика
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение