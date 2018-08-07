Вычислили по поддельному паспорту: в Башкирии осудят черных риэлторов, продавших съемные квартиры

Прокуратура направила материалы дела в суд города Салават

Направила в суд уголовное дело на пятерых жителей Башкирии республиканская прокуратура. Мужчин в возрасте от 28 до 54 лет обвинили по статье «Мошенничество».

Как установили следователи, с 2012 по 2017 год они совершили серию преступлений, продавая жилье. Недвижимость находили просто — по подложным документам снимали квартиры в Сибае, Уфе и Салавате. Затем они узнавали персональные данные владельцев и… подделывали их паспорта, вклеивая свои фотографии. Жилье отдавали по бросовой цене, покупателей находили по объявлениям или через знакомых.

Вычислили жуликов случайно — один потенциальный покупатель заметил несоответствие данных в паспорте и документах на квартиру, и отказался от сделки.

— При попытке получить деньги мошенников задержали с поличным, — рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры

Злоумышленники продали четыре квартиры, причинив ущерб в четыре миллиона рублей. Свою вину они признали.

Еще один фокус с продажей квартир придумал 33-летний руководитель фирмы. Он продавал недвижимость в строящихся домах, хотя не имел к ним никакого отношения. А тема с обманутыми дольщиками в Уфе, похоже, вечная. Совсем недавно осудили двух уфимцев, которые при продаже долевого жилья развели горожан на 307 миллионов рублей и сбежали на Кипр.