Жителей Башкирии осудят за махинации с жильём на 4 млн рублей

Пять жителей Башкирии в возрасте от 28 до 54 лет обвиняются в мошенничестве и покушении на его совершение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Следствие считает, что с 2012 по 2017 год «чёрные риелторы» снимали квартиры в Уфе, Салавате и Сибае, используя поддельные документы. Затем они узнавали личные данные хозяев квартир и подделывали их паспорта, вклеивая в них свои фотографии.

Злоумышленники находили покупателей жилья и после демонстрации квартир заключали с ними договоры. Один из потенциальных покупателей заметил несостыковку данных в фальшивом паспорте одного из мошенников и документах на недвижимость и отказался от сделки. Аферисты были задержаны с поличным при очередной попытке хищения денег. Ущерб от махинаций с квартирами составил более 4 млн рублей.

Злоумышленники признали вину. Дело рассмотрит суд.