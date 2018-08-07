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Жителей Башкирии осудят за махинации с жильём на 4 млн рублей
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Жителей Башкирии осудят за махинации с жильём на 4 млн рублей 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Пять жителей Башкирии в возрасте от 28 до 54 лет обвиняются в мошенничестве и покушении на его совершение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Следствие считает, что с 2012 по 2017 год «чёрные риелторы» снимали квартиры в Уфе, Салавате и Сибае, используя поддельные документы. Затем они узнавали личные данные хозяев квартир и подделывали их паспорта, вклеивая в них свои фотографии.
Злоумышленники находили покупателей жилья и после демонстрации квартир заключали с ними договоры. Один из потенциальных покупателей заметил несостыковку данных в фальшивом паспорте одного из мошенников и документах на недвижимость и отказался от сделки. Аферисты были задержаны с поличным при очередной попытке хищения денег. Ущерб от махинаций с квартирами составил более 4 млн рублей.
Злоумышленники признали вину. Дело рассмотрит суд.
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