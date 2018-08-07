Прокуратура через суд добилась новой квартиры для свердловчанки

Жительница Свердловской области только через суд получила квартиру в новостройке. До этого свердловчанка проживала в ветхом бараке, который был опасен для жильцов. Восстановить справедливость в деле помогла прокуратура , об этом сообщает во вторник, 7 августа, «АиФ-Урал»

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, свердловчанка проживла в доме, расположенном в селе Березовка Артинского района. Еще в 2015 году межведомственная комиссия обследовала многоквартирник и пришла к выводу, что здание является аварийным и должно быть снесено. В администрации Артинского городского округа вынесли постановление, в котором указано, что дом непригоден для жилья. При этом, согласно документу, расселение было назначено на 2020 год. Поэтому женщина продолжала жить в бараке, хоть это и угрожало ее жизни и здоровью. К тому же, другого жилья по договору социального найма ей предоставлено не было.

Восстановить справедливость удалось благодаря вмешательству прокуратуры. Прокуроры обратились в суд, требуя обязать местную администрацию предоставить женщине другое жилье взамен аварийного. В инстанции требования прокуратуры удовлетворили в полном объеме. В скором времени свердловчанка получила квартиру площадью 30,9 кв метров в новостройке в поселке Арти.