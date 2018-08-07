Положительные решения вынесены по 55 заявлениям на докупку площадей по программе реновации в Москве

Положительные решения вынесены в отношении 55 заявлений на приобретение дополнительной жилой площади за доплату в рамках программы реновации в Москве, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики столицы со ссылкой на его главу Сергея Левкина.

«С начала этого года Московский фонд реновации принял 63 заявления на приобретение дополнительной жилой площади за доплату в рамках программы реновации. В отношении 55 — получены положительные решения, по остальным ведется проверка полноты документации и ее актуальности», — приводятся в сообщении слова С. Левкина.

Он уточнил, что речь идет о 12 новых домах, куда идет переселение первых участников программы реновации: на ул. 5-я Парковая (ВАО), ул. Гжатская, Красных Зорь и проспекте Вернадского (ЗАО), ул. Полярная, Дежнева и Летчика Бабушкина (СВАО) и на ул. Изюмская (ЮЗАО).

«Безусловным лидером по числу одобренных заявлений является ул. 5-я Парковая, где фонд принял положительных решений в отношении 17 обращений от жителей домов, переезжающих с ул. Константина Федина. Далее в порядке убывания идут: проспект Вернадского (14), проезд Дежнева (восемь), ул. Летчика Бабушкина (семь), ул. Красных Зорь (шесть), ул. Изюмская (два) и ул. Гжатская (одно)» — пояснил С. Левкин.

Он напомнил, что всем участникам программы реновации, которые пожелают получить квартиру большей площади с доплатой, гарантируется скидка в размере 10%.