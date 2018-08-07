Машины омских аграриев заправят дизелем на 200 миллионов рублей

Из резервного фонда федерального правительства решено выделить пять миллиардов рублей на субсидии аграриям для покупки дизельного топлива. Премьер-министром России Дмитрием Медведевым подписано распоряжение о выделении из резервного фонда правительства России пяти миллиардов рублей. Документ опубликован на сайте федерального правительства. Эти деньги направят на оказание поддержки аграриям для покупки дизельного топлива для проведения агротехнических работ. Всего должно быть закуплено 90 тыс. тонн.

Субсидии распределены между 79 субъектами Федерации, имеющими посевные площади зерновых, зернобобовых и кормовых культур. Аграриям Омской области направят 204 млн руб. Добавим, что большую часть средств выделили Республике Башкортостан (1,7 млрд руб.) и Челябинской области (1,1 млрд руб.). Подобные компенсации предоставляются аграриям ежегодно.

Добавим, что весной моторное топливо подорожало по всей стране. По данным Омскстата, в июне средняя цена литра дизельного топлива составляла 44,84 руб. По сравнению с прошлым годом его стоимость выросла на 17%.