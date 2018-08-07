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Самарский производитель пластиковых окон увеличивает выпуск при поддержке Корпорации МСП
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Самарский производитель пластиковых окон увеличивает выпуск при поддержке Корпорации МСП 

Волга Ньюс 51 минуту назад
Банк ТКБ открыл кредитную линию компании по низкой ставке 10,6% годовых при обеспечении в виде поручительства Корпорации МСП в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом сообщает пресс-служба МСП.
Средства направлены на приобретение материалов, комплектующих, фурнитуры и прочее. ООО «ТПК Алвин» изготавливает до 15 тыс. кв. м изделий в месяц.
"В результате реализации проекта предприятие успешно завершило ряд действующих проектов и приступило к реализации новых заказов, увеличило объем выпуска продукции и обеспечило дальнейшее устойчивое развитие производства", — сообщается в релизе.
По состоянию на 6 августа 2018 г. субъекты МСП Самарской области получили финансовую поддержку Корпорации МСП в объеме 5,3 млрд руб., что позволило предпринимателям региона привлечь средства на сумму 5,6 млрд рублей.
Напомним, программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства предусматривает ограничение процентной ставки по банковским кредитам до уровня не более 9,6% годовых для субъектов среднего бизнеса и не более 10,6% годовых — для малого. Программа реализуется Банком России и Корпорацией МСП.
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