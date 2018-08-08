Ещё
Результаты «Роснефти» во II квартале: чистая прибыль на уровне 2017 года
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.96
$
64.00
74.27
74.20
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
74.71
–0.11 Золото
1212.63
–0.00 РТС
1135.13
–0.67
Динамика валют
EUR / USD
08.08
1.1599
–0.0129
25.07
1.1728
07.08
02.08
29.07

Результаты «Роснефти» во II квартале: чистая прибыль на уровне 2017 года 

Прайм 2 часа назад
Выручка составила 2 065 млрд руб. (+1.6% против прогноза АТОНа, +0.6% против консенсус-прогноза) на фоне более благоприятных макроэкономических условий (Urals +21% кв/кв в рублевом выражении) и ослабления рубля, а также роста добычи нефти и объемов переработки относительно 1К18.
EBITDA, рассчитанная в соответствии с методологией Роснефти и скорректированная на предоплаты, достигла 565 млрд руб. (+4% против прогноза АТОНа, +8% против консенсус-прогноза) за счет роста выручки и более низких, чем ожидалось, затрат. Чистая прибыль увеличилась до 228 млрд руб. (+31% против прогноза АТОНа, +15% против консенсус-прогноза), отразив рост EBITDA и получив дополнительную поддержку от роста прочих неоперационных доходов до 32 млрд руб. преимущественно на фоне более высокой прибыли от выгодного приобретения. FCF, скорректированный на предоплаты, составил внушительные 221 млрд руб. (+56% кв/кв) на фоне OCF в размере 450 млрд руб. (+23% кв/кв) и незначительного роста капзатрат на 3% кв/кв до 229 млрд руб. Чистый долг (без учета предоплат по поставкам нефти) достиг 3 290 млрд руб., предполагая соотношение чистый долг/EBITDA на уровне 1.8x.
Это очень сильные результаты, превышающие наши и консенсус-прогнозы, особенно в части чистой прибыли (228 млрд руб.), которая приблизительно соответствует чистой прибыли Роснефти за 2017 (222 млрд руб.).
Компания выплачивает дивиденды из чистой прибыли по МСФО без корректировок на разовые статьи, поэтому мы считаем, что результаты предполагают высокие дивиденды из прибыли за 2018. Это превращает Роснефть в привлекательную дивидендную историю и позволяет сравнивать ее с ключевыми дивидендными именами в российском нефтегазовом секторе (ЛУКОЙЛ, Татнефть). \
Исходя из результатов за 1П18, мы ожидаем, что Роснефть выплатит промежуточные дивиденды 14.58 руб. на акцию, предполагающие доходность 3.4%. ПОЗИТИВНО для акций, подтверждаем рекомендацию ПОКУПАТЬ.
Прайм: последние новости
Путин подписал закон, ограничивающий рост налога на имущество физлиц Люксовые бренды начали закрывают бутики на самой дорогой улице России ОБЗОР: Низкие проценты не отпугивают вкладчиков от российских банков
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доллар и евро преодолели психологическую отметку61
В РФ изменили правила регистрации недвижимости9
Российской экономике пророчат проблемы22
Подсчитаны реальные затраты на «закон Яровой»24
Россияне приготовились к нищете538
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение