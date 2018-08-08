Результаты «Роснефти» во II квартале: чистая прибыль на уровне 2017 года

Выручка составила 2 065 млрд руб. (+1.6% против прогноза АТОНа, +0.6% против консенсус-прогноза) на фоне более благоприятных макроэкономических условий (Urals +21% кв/кв в рублевом выражении) и ослабления рубля, а также роста добычи нефти и объемов переработки относительно 1К18.

EBITDA, рассчитанная в соответствии с методологией Роснефти и скорректированная на предоплаты, достигла 565 млрд руб. (+4% против прогноза АТОНа, +8% против консенсус-прогноза) за счет роста выручки и более низких, чем ожидалось, затрат. Чистая прибыль увеличилась до 228 млрд руб. (+31% против прогноза АТОНа, +15% против консенсус-прогноза), отразив рост EBITDA и получив дополнительную поддержку от роста прочих неоперационных доходов до 32 млрд руб. преимущественно на фоне более высокой прибыли от выгодного приобретения. FCF, скорректированный на предоплаты, составил внушительные 221 млрд руб. (+56% кв/кв) на фоне OCF в размере 450 млрд руб. (+23% кв/кв) и незначительного роста капзатрат на 3% кв/кв до 229 млрд руб. Чистый долг (без учета предоплат по поставкам нефти) достиг 3 290 млрд руб., предполагая соотношение чистый долг/EBITDA на уровне 1.8x.

Это очень сильные результаты, превышающие наши и консенсус-прогнозы, особенно в части чистой прибыли (228 млрд руб.), которая приблизительно соответствует чистой прибыли Роснефти за 2017 (222 млрд руб.).

Компания выплачивает дивиденды из чистой прибыли по МСФО без корректировок на разовые статьи, поэтому мы считаем, что результаты предполагают высокие дивиденды из прибыли за 2018. Это превращает Роснефть в привлекательную дивидендную историю и позволяет сравнивать ее с ключевыми дивидендными именами в российском нефтегазовом секторе ( ЛУКОЙЛ Татнефть ). \

Исходя из результатов за 1П18, мы ожидаем, что Роснефть выплатит промежуточные дивиденды 14.58 руб. на акцию, предполагающие доходность 3.4%. ПОЗИТИВНО для акций, подтверждаем рекомендацию ПОКУПАТЬ.