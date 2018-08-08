Почему жителей Ижевска обяжут устанавливать счетчики на газ

До 1 января 2019 года в домах жителей Ижевска должны появиться счетчики на газ таков закон (Федеральный закон Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации от 23.11.2009 N 261-ФЗ). Эти изменения должны привести к сокращению энергопотребления в стране. Разбираемся, кому придется установить счетчики и сколько это стоит?

Кого затронет?

Не ставить счетчики можно, если в вашей квартире максимальное потребление газа меньше 2 куб. метров в час, то есть если из газового оборудования у вас только плита. Также можно не ставить счетчик в квартиры в аварийных домах, если они признаны таковыми до 1 января 2013 года. Если ваше жилье не попадает ни под первую, ни под вторую категорию, то вам до 1 января 2019 года вам нужно поставить газовый счетчик.

Кстати, по данным опроса в группе Я люблю Ижевск, 51% еще думают устанавливать счетчики с своей квартире или нет.

А вы уже поставили счетчик на газ?*

Да, у меня в квартире газовая плита и газовый водонагреватель — 11% Да, живу в частном доме, отопление газовое — 11% Нет, у меня нет в квартире газа — 27% Нет, еще думаю устанавливать или нет — 51%

*Опрос проведен в группе Я люблю Ижевск в Вконтакте, проголосовали 802 человека.

Посчитаем?

Средняя стоимость счетчика с установкой около 4 650 рублей. Но, по словам ижевчан, установивших счетчик, экономия от оплаты ресурса окупает все расходы.

По счетчику же вы платите лишь за то количество газа, что потребили: 5,36 руб. /куб. метр если у вас стоит только газовая плита, 5,29 руб. /куб. метр если стоит еще и водонагреватель и 5 231 руб. /1000 куб. метров газа для тех, кто пользуется газовым отоплением.

Газовыми счетчиками оборудованы все частные дома Ижевска и примерно четверть квартир

Без счетчика оплата за газ производится по нормативам. Так, если из газового оборудования в вашей квартире установлена только плита, то подразумевается, что каждый прописанный житель потребляет по 12 кубов в месяц, то есть за месяц вы заплатите минимум 62,16 рубля. Если в квартире есть еще и газовый водонагреватель уже 32 куб. метра или минимум 163,52 рубля, а если в доме газовое отопление, то платить придется за 8,7 куб. метра (или по 44 рубля) на каждый квадратный метр площади, причем оплата производится в течение всего года.

Как установить?

Установкой газовых счетчиков в Ижевске занимается АО Газпром газораспределение Ижевск. Узнать все подробности можно по адресу: ул. Коммунаров, д. 359 или по телефону (3412) 412-233, 539-210.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Счетчик я ставила 6 лет назад за 2,5 тысячи. Не жалею, со счетчиком плачу в месяц максимум 30 рублей. И это при том, что в нашей квартире живут 4 взрослых человека. А летом теперь вообще по 15 рублей выходит. Специально считала: без счетчика платила бы 257 рублей. Получается, он окупился у меня за год, рассказывает ижевчанка Елена.