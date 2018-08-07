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Девелопер «Эталон» приобрел новый жилой проект Петербурге
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Девелопер «Эталон» приобрел новый жилой проект Петербурге 

РИА Недвижимость 45 минут назад
МОСКВА, 7 авг — РИА Недвижимость. Девелоперская компания «Эталон» приобрела права на земельный участок в Московском районе Санкт-Петербурга для строительства жилого комплекса.
"Планируемая реализуемая площадь нового проекта составит более 100 тысяч квадратных метров, включая жилую площадь, коммерческие помещения и паркинг", — говорится в сообщении компании.
Как отмечается в нем, основная часть разрешительной документации уже получена. Компания планирует приступить к строительству и запустить продажи в начале 2019 года.
ГК «Эталон» (Etalon Group) работает на рынке жилой недвижимости Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья. По данным Единого реестра застройщиков, компания в 2017 году сдала 334 тысячи квадратных метров жилья, заняв восьмое место среди российских девелоперов.
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