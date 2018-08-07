Орловские чиновники отчитались об увеличении доходов бюджета

Доходы бюджета Орловской области за первое полугодие 2018 года выросли на 10% к уровню прошлого года, сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на руководителя департамента финансов Елену Сапожникову

Прирост поступлений в региональный бюджет к уровню 2017 года составил 1,3 млрд рублей. В целом регион получил 14,6 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 8,7 млрд рублей, безвозмездные поступления — 5,9 млрд рублей.

В первом полугодии текущего года исполнение расходов областной казны составило 15,5 млрд рублей с приростом к уровню 2017 года на 1,4 млрд рублей или 10%.

Сапожникова отметила, что самый большой процент прироста дали поступления по упрощенной системе налогообложения — 656,4 млн рублей с приростом на 109,1 млн рублей или на 19,9%. Поступления Дорожного фонда Орловской области из неналогового фонда исполнены в объеме 1,3 млрд рублей с приростом на 61,9 млн рублей или 5%.

Расходы бюджета региона на социально-культурную сферу составили 10,7 млрд рублей или 69% от общего объема расходов областного бюджета. Расходы на национальную экономику составили 2,6 млрд рублей, а на аграрный сектор — более 1 млрд рублей.