Семь регионов СФО улучшили результат в жилищном строительстве

В первом полугодии 2018 года в Сибирском федеральном округе (СФО) введено в строй 2,74 млн кв. м жилья. Это на 4,2% больше, чем за первые шесть месяцев 2017 года, говорится в сообщении Новосибирскстата.

По данным ведомства, превышение относительно прошлогоднего показателя отмечено в семи из 12 регионов округа. В их числе, традиционные лидеры — Новосибирская область (плюс 1,4% до 624,9 тыс. кв. м) и Красноярский край (плюс 9,2% до 449,4 тыс. кв. м). Самый заметный относительный рост продемонстрировали Республика Хакасия (плюс 80,1%) и Алтайский край (плюс 70%).

В то же время, заметно снизились показатели у Кемеровской области (минус 50,2%) и у Омской области (минус 16,6%).

В рейтинге субъектов федерации в сфере жилищного строительства, по сравнению с итогами 2017 года, произошли изменения. Новосибирская область и Красноярский край остались на первом и втором местах соответственно. Зато Кузбасс по результатам первого полугодия 2018 года опустился с третьего места сразу на шестое. Самый заметный рост совершил Алтайский край, переместившийся с пятого места на третье.

В результатах регионов, традиционно занимающих в подобном перечне нижние строчки, стоит отметить перемещение Забайкальского края с девятого места на предпоследнее 11-е. Этот регион пропустил вперед республики Хакасия и Алтай.