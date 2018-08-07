Квартиры для костромских сирот оценили как вполне качественные

В Костромской области улучшилось качество жилья, которое предоставляют детям-сиротам. Этого удалось достичь благодаря передаче полномочий по обеспечению квартирами муниципальным властям, сообщает пресс-служба губернатора.

Муниципалитеты, почувствовав ответственность, стали лучше следить за жильем и приводить его в порядок. Если в 2016 году для сирот отремонтировали всего 3 квартиры, то в 2017 их было уже 17. В планах на ремонт в 2018 году 23 квартиры.

Соответственно, и количество детей-сирот, которым нужно заменить жилье из-за непригодности имеющегося, сокращается. За последние полгода на учет по этой причине встали всего 4 ребенка.

Но, несмотря на это, меры по защите прав детей-сирот будут усиливаться. Главам муниципалитетов посоветовали более жестко вести претензионную работу при возникновении пожаров в квартирах, предназначенных для детей-сирот. Нельзя допускать, чтобы родители, лишенные родительских прав и сомнительные родственники могли претендовать на проживание в квартирах детей.

В этом году на приобретение 61 квартиры для нуждающихся детей предусмотрено почти 60 миллионов рублей.

Если к 1 сентября вы так и не начнете конкурсные процедуры, деньги будут распределены тем районам, которые работают более эффективно, — предупредил Сергей СИТНИКОВ.

На данный момент в Костромской области проживает 1 тысяча 726 несовершеннолетних из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 634 ребенка имеют закрепленные жилые помещения.