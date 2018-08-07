Испанцы всё реже покупают недвижимость для сдачи в аренду иностранцам

Согласно данным El País, более чем одним жилым объектом владеют 28% испанцев, причем половина собственности предназначена для аренды. Правда, большинство владельцев предпочитают более надёжную долгосрочную сдачу жилья — 37% домов и квартир сдаются именно таким образом. Оставшиеся 17% ориентированы на туристов, сообщает noticia.ru.

Согласно опросу Fotocasa, в 2018 году второе жильё с целью сдачи в аренду намеревались приобрести 21% покупателей, хотя в 2017 году таковых было 34%. Семь человек из десяти сказали, что будут покупать недвижимость в личное пользование.

Между тем, по данным Casaktua, в этом году купить второй объект намеревалось больше испанцев: 18% по сравнению с 10% в 2017 году. Но в регионах тенденции различаются. К примеру, если в Каталонии и Валенсийском сообществе наблюдался рост на 2% и 4% соответственно, то в Мадридском регионе и Андалусии — падение на 2%. Хотя в той же Валенсии общее количество жилищных сделок выросло за год на 21%.