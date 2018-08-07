Фондовый рынок России открылся ростом

Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи

Индекс Московской биржи вырос на 0,4% и составил 2309 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,6%, до 1145 пункта.

Цена на нефть Brent повышалась на 0,6%, до $73,20 за баррель.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, снизился на 6,49 коп., до 73,40 руб., курс доллара увеличился на 4,26 коп., до 63,49 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, практически не изменилась по сравнению с показателем на вторник и составила 67,95 руб.

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