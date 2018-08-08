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Фондовый рынок России открылся снижением
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Фондовый рынок России открылся снижением 

Газета.Ru 3 часа назад
Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Московской биржи снизился на 0,4% и составил 2302,87 пункта.
Индекс РТС просел на 0,4%, до 1142,59 пункта.
Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,12%, до $74,56 за баррель.
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, вырос на 15,37 коп., до 73,56 руб., курс доллара увеличился на 4,5 коп., до 63,54 руб., следует из данных ЦБ.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла по сравнению с показателем на вторник на 9,39 коп., составив 68,05 руб.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
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