«Ъ»: цены на российскую пшеницу обновили максимум

Цены на российскую пшеницу выросли на $15, до $231,5 за тонну. Об этом пишет "Коммерсантъ"

Таким образом цены обновили максимум с конца 2014 года.

По мнению директора «Совэкона» Андрея Сизова , рост экспортных цен на российскую пшеницу в первую очередь связан с укреплением мировых рынков.

По данным Минсельхоза, за июль 2018 года из России было отгружено 3,8 млн тонн пшеницы, что в 2,4 раза превысило аналогичный показатель прошлого года. Экспорт всего зерна за этот месяц достиг 4,73 млн тонн, увеличившись в 1,8 раза год к году.

Ранее сообщалось, что экспорт сельхозпродукции из России вырос более чем на 29%.