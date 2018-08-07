Ещё
«Ъ»: цены на российскую пшеницу обновили максимум
Далее:
Читайте также:
Ещё
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.40
$
63.56
73.57
73.78
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
74.66
+0.08 Золото
1211.81
–0.08 РТС
1148.01
–0.13
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1595
–0.0092
24.07
1.1686
06.08
01.08
27.07

«Ъ»: цены на российскую пшеницу обновили максимум 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Цены на российскую пшеницу выросли на $15, до $231,5 за тонну. Об этом пишет "Коммерсантъ".
Таким образом цены обновили максимум с конца 2014 года.
По мнению директора «Совэкона» Андрея Сизова, рост экспортных цен на российскую пшеницу в первую очередь связан с укреплением мировых рынков.
По данным Минсельхоза, за июль 2018 года из России было отгружено 3,8 млн тонн пшеницы, что в 2,4 раза превысило аналогичный показатель прошлого года. Экспорт всего зерна за этот месяц достиг 4,73 млн тонн, увеличившись в 1,8 раза год к году.
Ранее сообщалось, что экспорт сельхозпродукции из России вырос более чем на 29%.
Газета.Ru: последние новости
ФТС: профицит торгового баланса России вырос более чем на 46% Минфин направит на покупку валюты более 383 млрд рублей Фондовый рынок США открылся ростом
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина оставила «Газпром» без денег191
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Россияне массово скупают ноутбуки162
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России88
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»10
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
20:14
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России
Экономика Политика
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение